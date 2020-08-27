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توك شو

بدأت منذ 13 فبراير.. شئون الوقاية تعلن خطة سيطرتها على وباء كورونا.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قال الدكتور   محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة ، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا  والتى أشادت بها منظمات الصحة العالمية . 

وأوضح   رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة ،  خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الصين أعلنت عن فيروس كورونا فى 7 يناير من العام الجارى لافتأ إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد  وجهت تكليفاتها  فى صباح اليوم الذى يليه  بتشكيل لجنة لإدارة أزمة محتملة للفيروس .

وأشار  إلى أن الدولة المصرية أقامت خطة قومية للإستعداد والإستجابة لجائحة فيروس كورونا مؤكدأ أن مصر استعدت لأول حالة إصابة ظهرت فى 13 فبراير حتى قبل حدوثها . 

وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح ، إلى أن القدرات الوطنية أثبتت قدرتها على الثبات بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا وذلك بشهادة المشرفين على اللوائح الصحية الدولية .

وتابع  ، أن مصر اتبعت كافة الإجترازية للوقاية ضد كورونا بالأضافة للإعلان عن السيطرة على وباء كورونا . 



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