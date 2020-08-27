بدأت منذ 13 فبراير.. شئون الوقاية تعلن خطة سيطرتها على وباء كورونا.. فيديو





قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة ، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتى أشادت بها منظمات الصحة العالمية .





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الصين أعلنت عن فيروس كورونا فى 7 يناير من العام الجارى لافتأ إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت تكليفاتها فى صباح اليوم الذى يليه بتشكيل لجنة لإدارة أزمة محتملة للفيروس .





وأشار إلى أن الدولة المصرية أقامت خطة قومية للإستعداد والإستجابة لجائحة فيروس كورونا مؤكدأ أن مصر استعدت لأول حالة إصابة ظهرت فى 13 فبراير حتى قبل حدوثها .





وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح ، إلى أن القدرات الوطنية أثبتت قدرتها على الثبات بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا وذلك بشهادة المشرفين على اللوائح الصحية الدولية .





وتابع ، أن مصر اتبعت كافة الإجترازية للوقاية ضد كورونا بالأضافة للإعلان عن السيطرة على وباء كورونا .











