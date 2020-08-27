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رياضة

تدريبات تأهيلية لأيمن أشرف في الأهلي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة علاجية على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المصري.

واشتكى أيمن أشرف من إصابة بكدمة في عظمة الحوض خلال كرة مشتركة في مباراة الجونة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ22 في بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، وغادر أيمن أشرف المباراة بسبب هذه الكدمة وشارك ياسر إبراهيم بدلًا منه.

ويخضع مدافع الأهلي لفحص طبي غدا قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم قرار مشاركته في المباريات الرسمية.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني تحليل دم صباح اليوم قبل انطلاق المران، وفق البروتوكول الطبي الخاص الذي تم تعديله والخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة أمس بهدف دون رد سجله مروان محسن، وارتفع رصيد الفريق إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري.
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