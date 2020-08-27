وزارة الداخلية: ضبط 3.5 طن من البانجو داخل سيارة نقل بالسويس.. فيديو

مع استمرار الحملات الأمنية لمواجهة الغش التجاري، وإزالة المبانى المخالفة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")، في مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مُستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب.. حيث تم رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن السويس، تم ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة في كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين .