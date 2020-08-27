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حوادث

ضبط محل موبايلات بدون ترخيص بالموسكى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الهواتف المحمولة والإكسسوارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وعثر بحوزته (2810 قطعة هاتف محمول وإكسسواراتها مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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