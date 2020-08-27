التجارة تدرس مقترحات المصدرين بشأن زيادة الصادرات المصرية لتصل لـ100 مليار دولار.. ورجال أعمال يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للتصدير لعلاج التشوهات

الصادرات الغذائية والحاصلات الزراعية يمكنها تحقيق 30 مليار دولار سنويا



التجارة تدرس حاليًا جميع المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير

بنية صناعية متميزة ومناطق لوجيستية وشبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة أهم إنجازات الحكومة









جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، وسط تحرك لجميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال لتحقيق المستهدف، وهو ما قامت به وزارة التجارة والصناعة، حيث اجتمعت المجالس التصديرية لوضع خطة الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وبصفة خاصة السوق الأفريقية.









وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة أن الصادرات تمثل مصدرا رئيسيا من مصادر الدولة للنقد الأجنبي، مشيرةً إلى أن السوق الأفريقية تمثل إحدى أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.









وقالت نيفين جامع إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع جميع منظمات مجتمع الأعمال، وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير، خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها جميع الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









وأضافت الوزيرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير جميع القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.









وأوضحت أن الوزارة تدرس حاليًا جميع المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع جميع التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الأفريقية، والتى تمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.









من جانبه، قال مجدي الوليلي، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إنه على الحكومة الاستجابة بسرعة لإنشاء مجلس أعلى للصادرات يعالج كل التشوهات والأخطاء ويذلل العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار.









وأضاف الوليلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مجلس أعلى للصادرات هو السبيل الوحيد لعلاج ضعف الصادرات المصرية للخارج، وتحقيق رؤية ومطالب القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.









وطالب بالإسراع قدما نحو إنشاء مجلس أعلى للصادرات يجمع المجالس التصديرية وممثلين من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والوزارات الاقتصادية لوضع خطة واستراتيجية للوصول بصادراتنا للهدف المنشود.









وأشاد بما تم من إنجازات متمثلة في إنشاء بنية صناعية متميزة ومناطق لوجيستية وشبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة، لافتا إلى أنه لا يتبقى لنجاح المنظومة سوى بعض قرارات مشجعة وحوافز التصدير.









وأكد الوليلي أن مفهوم التصدير واسع فهو لا يقتصر - كما يتخيل البعض - على تصدير سلعة بالمفهوم الضيق، بل عندما نصدر منتجا نهائيا فإننا نصدر قيمة مضافة من عمالة ووسائل نقل تم تشغيلها وكهرباء تم استهلاكها ودفع قيمتها، علاوة على تشغيل منظومة كاملة تخللها عائد مادى على قطاعات مختلفة ما بين زراعة وتجارة ووساطة ونقل وعمالة.









وهذا ما ينطبق على تصدير الحبوب مثل الفول والعدس والأرز وغيره من الحبوب، فتصدير تلك الحاصلات لا يقف عند كونها منتجا فقط، بل يتعدى إلى تصدير القيمة المضافة لهذه الحبوب، وما ينتج عن ذلك من تشغيل للمصانع المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية وما يستتبع ذلك من زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مطالبا وزيرة الصناعة بفتح تصدير الفول والعدس وغيرها من الحبوب بدون قيود نظرا لتوافر مخزون كبير وراكد، مما يضر بالصناعة المصرية، علاوة على أن هذه السلع لها صلاحية ولا يجوز تخزينها لفترات طويلة.









ونوه الوليلي إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن زيادة الصادرات هي الحل للدفع بالاقتصاد المصري للأمام، والتوقف عن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل الأرز والفول وخلافه يضر بالصناعة المصرية وبالصادرات، مما يجعل الباب متاحا أمام دول مثل تركيا في انتهاز الفرصة للحصول على حصة مصر في الأسواق التي يتم التصدير لها.









وأكد أن تذليل العقبات أمام صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمكن أن يحقق زيادة في الصادرات تزيد على 30 مليار دولار سنويا وهذا الرقم يزيد على حجم صادرات مصر بالكامل حاليا.









وأشار الوليلي إلى أن القطاع الصناعي تأثر سلبا خلال الفترة الماضية وشهد وضعا صعبا بسبب أزمة كوفيد 19، ورغم ذلك حرص على عدم تخفيض العمالة والحفاظ عليها ودعمها لمواجهة التحديات التي تواجه العاملين ومحدودى الدخل، مما جعل أغلب الشرفاء في هذه القطاعات تحمل مسئوليتهم المجتمعية والحفاظ على جميع العاملين سواء المباشرين أو العمالة الموسمية، هذا بخلاف مساهمة هؤلاء الشرفاء من رجال الصناعة والتجارة بالمشاركة في المبادرات والسعي لتخفيض أسعار السلع لرفع المعاناة عن كاهل المواطن بكل طوائفه ومستوياته.









وأكد أن الدولة بقراراتها الحكيمة حريصة على رفع التحديات التي وقعت على عاتق هؤلاء الشرفاء الذين قاموا بدورهم وكانوا رجالا تحملوا المسئولية الاجتماعية، وأثبتوا أن للدولة أيدى قوية متماثلة في قطاع صناعي قوى لها بنيان تستطيع أن تعتمد عليه.









ويستعرض "صدى البلد" أهم مقترحات المجالس التصديرية والمطالب، والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية:





1- إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى.









2- إنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الأفريقية.









3- سرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير.









4- إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الأفريقية.









5- تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة.









6- التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية.







