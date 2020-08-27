إبراهيم قنديل: تطبيق منظومة القطن الجديدة فى 4 محافظات

قال المهندس إبراهيم قنديل، رئيس شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، إن العام الماضي قمنا بتطبيق عملية استلام القطن من المزارعين بمحافظة بنى سويف والفيوم.





وأضاف إبراهيم قنديل، خلال حواره ببرنامج، صباحك مصري، المذاع على فضائية، mbc masr 2، هذا العام سيتم تطبيق نفس العملية على محافظات بنى سويف والفيوم والبحيرة والشرقية.





رئيس شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، إلى أننا قمنا بزيادة العملية التدريجية لاستلام القطن من المزارعين بدون أى انقطاع، ليكون السنة القادمة الاستلام كامل محصول القطن. وأشارأننالاستلام





وتابع رئيس شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، أن المنظومة ومن أهم مميزاتها ضمان الفلاح أعلى سعر، ونسلم الفلاح الدوبارة القطنية والأكياس لتقليل نسبة التلوث القطن المصرى.





وأكد أن الدبارة غير القطنية تسبب تلوث للقطن المصرى، وكل هدفنا القضاء على هذا التلوث لأنها ظاهرة المواد الغريبة داخل القطن تقلل من سعره، ونحرص على عدم جنى القطن فى أى نسيج بلاستيك.