شعراوى: توجيهات رئاسية بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة.. تأهيل وتدريب كل العاملين بالإدارة المحلية.. الاستفاد من الخبرة البيلاروسية في تكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب





وفى بداية اللقاء، أشاد شعراوى بمستوى العلاقات المصرية البيلاروسية، والتى شهدت طفرة وتطورا كبيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، خاصة فى ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البيلاروسية مينسك أو لزيارات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة والتى أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.









وعرض وزير التنمية المحلية، ملامح الدور المحورى والرئيسى الذى تقوم به الوزارة فيما يخص التنسيق الكامل بين كل الوزارات بالحكومة والمحافظات فيما يخص عددا كبيرا من الملفات والقطاعات بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.









وأكد اللواء محمود شعراوى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا والاستفادة من بعض الخبرات الموجودة لها فى مجال المعدات والآلات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وكذا تكنولوجيا المعلومات وتحديث بعض الصناعات والتدريب.









وأشار شعراوى إلى وجود تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والجانب البيلاروسى فى توريد بعض المعدات الخاصة بنقل المخلفات إلى بعض المحافظات من بينها الغربية فى إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم زيادة هذا التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.









وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمامه بتأهيل وتدريب كل العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات والديوان العام للوزارة ورفع قدراتهم بصفة مستمرة والاستفادة من برامج التدريب والمنح التدريبية بكل الشركاء والدول الصديقة لمصر ومن بينها الصين والهند، لافتًا إلى اهتمام الوزارة أيضًا بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية بمختلف المحافظات.









من جانبه، أكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن علاقات الصداقة المتميزة بين رئيسي البلدين هى القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية وتطورها بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة فى مختلف القطاعات.









وقال إن هناك تعاونا بين العاصمة البيلاوسية ومحافظة جنوب سيناء فى ظل الزيادة المستمرة لأعداد السائحين القادمين من بلاده إلى المنتجعات السياحية المصرية.









وأوضح سفير بيلاروسيا أن هناك توجيهات من الرئيس البيلاروسى بالمساهمة فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية فى بعض المجالات والاستفادة من الخبرات البيلاروسية، خاصة فى الصناعات الثقيلة بالمحافظات المصرية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارتى الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة خلال الفترة الماضية.









وأكد السفير سيرجى تيرتنتييف أن بلاده لديها تقدم كبير فى بعض المجالات المهمة للمحافظات، خاصة فى مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة، لافتًا إلى رغبة بلاده فى تأسيس مشاريع جديدة لتنمية الصناعة المصرية.









وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، واستعادة نشاطها مرة أخرى بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم من البنوك الوطنية والاستفادة من مبادرات البنك المركزى.









وأكد شعراوى أن قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية تمثل أولوية أولى للحكومة خلال الفترة الحالية، فى ظل تركيز واهتمام كبير بهذا الملف من الرئيس السيسى.









وقال الوزير إن هناك تعاونا بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لإقامة بعض المجمعات الصناعية الصغيرة فى عدد من المحافظات وكذا العمل على تطوير المجمعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة الصناعات كثيفة العمالة بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى وتوفير بعض مستلزمات الإنتاج المغذية لبعض الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرات بيلاروسيا فى هذا الملف المهم على أرض المحافظات لخلق فرص عمل لأبناء القرى.









وشهد اللقاء أيضًا بحث إمكانيات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتواصل والتعاون بين الجامعات الإقليمية في مصر وبيلاروسيا؛ بهدف تطوير الإمكانيات البشرية على المستوي الإقليمي، وكذا تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التى تخدم أهداف التنمية فى مصر، وعلى رأسها سيارات نقل المخلفات الصلبة والكسارات الخاصة بمخلفات البناء.









وأكد اللواء محمود شعراوى اهتمامه بالتدريب ونقل الخبرات للكوادر المحلية وتنظيم دورات للخبراء من بيلاروسيا فى القاهرة فى بعض المجالات، خاصة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى رغبة الوزارة فى تعزيز قدرات العاملين فى المراكز الحرفية بالمحافظات وعددها 78 مركزا وكذا تحديث المعدات الموجودة بها لتوفير فرص عمل.









وأعرب الوزير عن تقديره لزيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل الإجراءات والاستعدادات الجيدة التى اتخذتها الدولة فى إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









من جانبه، اختتم السفير البيلاورسى حديثه قائلا: "أؤكد لكم أننا مهتمون جدًا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية لتنمية العلاقات بيننا فى كل المجالات خلال الفترة المقبلة".



