AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سمير راغب: إعلام الجماعة الإرهابية مخابراتي هدفه هدم الدولة المصرية..فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:25 م
قناة الجزيرة القطرية
قناة الجزيرة القطرية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، إن جماعة الإخوان الإرهابية دائما تسير بمبدأ، إما الحكم أو القتل، مشيرا إلي إن الخطاب الإعلامي لقنوات الجماعة موحد مع أي فئة ستحكم غيرها .

وأضاف الدكتور سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الآن" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن جماعة الأخوان الإرهابية تسير على نهج مخابراتي هدام ، لا يمكن تصنيفه كإعلام ، ولكن فكرته هدم الدولة .

وأكد "راغب" أن الهدف من إعلام الجماعة الارهابية ، هو هدم الدولة المصرية ، حتى تصل حالتها إلى الحالة الصومالية من التدهور .

وأوضح " راغب" ، أن الحملات الاعلامية الاخوانية ، تحدث بشكل أساسي تغير في الفكر من خلال التأييد والمعارضة ، وتخاطب فئة معينة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجاهد: مخطط جماعة الإخوان الإرهابية كان هدم الهوية المصرية .. فيديو

أساليب الجماعة تخلق الفتن.. معتز عبد الفتاح: تونس في فخ الإخوان الساعين للتمدد

برلماني مهاجما قنوات الإخوان: ينفذون مخططات إرهابية ويحصلون على تمويل خارجي للإضرار بمصر

العربية للدراسات الأمنية: الجماعات التكفيرية صنيعة إخوانية.. فيديو

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية انكشفت فور وصلها للحكم.. فيديو

مصطفى حمزة: قنوات الإخوان تسعى للوقيعة بين الأزهر والرئاسة "فيديو"

ترشيحاتنا

قتلتها خوفًا من الفضحية.. اعترافات المتهم بمذبحة كفر الدوار

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ هيدي كرم

في عيد ميلادها.. سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

مخزن سري داخل أتوبيس.. إحباط تهريب نصف طن بانجو في السويس "صور"

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني