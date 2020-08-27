سمير راغب: إعلام الجماعة الإرهابية مخابراتي هدفه هدم الدولة المصرية..فيديو

قال الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، إن جماعة الإخوان الإرهابية دائما تسير بمبدأ، إما الحكم أو القتل، مشيرا إلي إن الخطاب الإعلامي لقنوات الجماعة موحد مع أي فئة ستحكم غيرها .





وأضاف الدكتور سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الآن" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن جماعة الأخوان الإرهابية تسير على نهج مخابراتي هدام ، لا يمكن تصنيفه كإعلام ، ولكن فكرته هدم الدولة .





وأكد "راغب" أن الهدف من إعلام الجماعة الارهابية ، هو هدم الدولة المصرية ، حتى تصل حالتها إلى الحالة الصومالية من التدهور .





وأوضح " راغب" ، أن الحملات الاعلامية الاخوانية ، تحدث بشكل أساسي تغير في الفكر من خلال التأييد والمعارضة ، وتخاطب فئة معينة .