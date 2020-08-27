ضبط عاطل يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على الشباب بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من الشهادات والمستندات المنسوبة لإحدى الجامعات الحكومية "مزورة" للنصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية داخل كيان تعليمى وهمى بالغربية.









وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة المركز، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عن شهادات معتمدة من الجامعات المصرية فى مجال (التمريض – علوم الحاسب الآلى) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و6000 جنيه من كل شخص.









عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه وبحوزته مجموعة من الشهادات والمستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوبة لإحدى الجامعات الحكومية مزورة بالكامل، ومجموعة من استمارات تقديم وطلبات التحاق لراغبى الالتحاق بالأكاديمية، ومجموعة من الأوراق الخاصة بالدعاية للأكاديمية، ودفتر إيصال استلام نقدية باسم الأكاديمية بإجمالى مبلغ 50 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.