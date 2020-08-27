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حوادث

النيابة العامة تضع خطة زمنية للتدريب على كتابة التحقيقات إلكترونياً لتحقيق سياسة التحول الرقمي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:36 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد عبدالله
أصدر المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول ومدير النيابات بمكتب النائب العام قرارًا بناء علي امر النائب العام وذلك للمستشارين رؤساء الاستئناف القائمون بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة بوضع إدارة النيابات خطة زمنية لتدريب كتاب التحقيق بالنيابة العامة على كتابة التحقيقات إلكترونيا ببرنامج العدالة الجنائية بصورة مباشرة؛ وذلك في إطار تحقيق سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة ومیكنة أعمالها.

فإن إدارة النيابات تضطلع نفاذا لذلك إلى وضع موعد محدد لإنهاء تدوین التحقيقات فيه يدويا وفي سبيل تحقيق ذلك يرجى التفضل باتخاذ اللازم نحو إرسال کشوف بأسماء كتاب التحقيق  على غرار النماذج المرفقة من شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونية على أجهزة الحاسب الآلي، أو الذين لديهم الرغبة والاستعداد في التدريب على ذلك من غير موظفي برنامجي و العدالة الجنائية ،  الحل العاجل لإنفاذ القانون والعاملين في أقلام النسخ بالنيابات.

ياتي ذلك في موعد غايته نهاية الشهر الجاري؛ لتتولى إدارة النيابات بالتنسيق مع إدارة التحول الرقمي ومركز المعلومات بمكتب النائب العام تدريبهم  دون تحملهم أعباء مالية التعليم من ليس لديهم سابق خبرة منهم على كتابة التحقيقات إلكترونيا، ورفع كفاءة من لديهم المقدرة على ذلك؛ وهذا تزامنا مع بدء عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المزمع تاديتهم للعمل بالنيابة العامة.

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