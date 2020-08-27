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محافظات

محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لافتتاح فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:27 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار حاتم عبد العال نائب رئيس قضايا الدوله الامين العام في ديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك لافتتاح المقر الجديد لفرع الهيئة بمركز الحامول بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المستشار السيد ابوكيلة، نائب رئيس الهيئة، ورئيس فرع كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر،  الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، 

ويحضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، و المستشار سعد السعدني ، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لافتتاح فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول
محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لافتتاح فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول
محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لافتتاح فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول
محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لافتتاح فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول
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