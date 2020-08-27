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الأوقاف: من لم يستطع التوجه لأداء صلاة الجمعة تسقط عنه الصلاة.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الشيخ يسرى عزام، من علماء وزارة الاوقاف، إن حياتنا بدون صلاة الجمعة ينقصها أشياء كثيرة، لافتًا إلى أنه مرت 5 أشهر حتى الآن بدون صلاة جمعة وكنا نشتاق للمساجد والصلاة بها، ولكن القرارا جاء للحفاظ على المواطنين من العدوى بفيروس كورونا.

واضاف  الشيخ يسرى عزام، خلال حديثه ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على فضائية " المصرية"، أن الدين الإسلامى يعلمنا أن الإنسان قبل البيان وأن الساجد قبل المساجد، مشيرًا إلى أن قرار عودة الصلاة مرة أخرى يأتى ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المصلين.


وتابع العودة للصلاة فى المسجد يوم الجمعة مرة أخرى نعمة كبيرة، منوهًا أن الصلاة ستنتهى بعد الآذان الثانى بعشرة دقائق، وسيفتح المسجد قبل الصلاة بعشرة دقائق فقط للحفاظ على صحة المصلين ومتاح الصلاة خارج المسجد أيضًا للحرص على التباعد الاجتماعى. 


وأوضح أن المسنين ومن لم يستطع التوجه لأداء صلاة الجمعة تسقط عنه الصلاة، مضيفًا أن خطبة الغد لن تزيد عن ربع ساعة. 
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