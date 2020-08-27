الليلة.. مناقشة "أن تحبي رجلا متزوجًا" في بتانة

تقيم مؤسسة بتانة الثقافية اليوم الخميس 27 أغسطس، بمقرها بـ 34 شارع طلعت حرب في السابعة مساءً، حفل توقيع ومناقشة كتاب "أن تُحبي رجلًا متزوجًا" وأيضا كتاب "يوم لممارسة الحب" لمؤلفتهما عزة سلطان.





يشارك فى المناقشة الإعلامية مني سلمان والسيناريست محمد رفيع والناقد د. شريف الجيار، والمنسق الثقافي مصطفي الطيب ويدير اللقاء الكاتب شعبان يوسف.صدرا الكتابين عن مؤسسة بتانة فى ديسمبر 2019.





بينما تتزايد فى الفترة الأخيرة العلاقات المرفوضة اجتماعيًا، مثل العلاقة مع رجل متزوج أو امرأة متزوجة، تأخذ الجماعات فى إصدار أحكام قيمة وأحكام أخلاقية حول الطرف الثالث، وكذلك الطرف المشتبك في علاقتين.





يبدو عنوان "أن تحبي رجلًا متزوجًا" للكاتبة عزة سلطان عنوان متحيز للعلاقة، فهل تدعم الكاتبة ذلك أم ترفضه.





تقول الكاتبة أنها لا تدعم ولا ترفض بقدر ما تقف لتقرأ هذا الشكل في العلاقات وتفككها، وفق معطياتها، دون أحكام استباقية، إذ تري عزة سلطان، أن آفة أي علاقة هي الصور النمطية والأحكام المسبقة، وأنه لا يوجد كتالوج للعلاقات وإنما كل علاقة تكون شروطها وآلياتها.