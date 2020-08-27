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منوعات

أزمة جديدة في لبنان.. نفوق آلاف الأسماك على شاطئ صيدا.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشره السباح اللبناني الشهير مروان الحريري يظهر خلاله أسماك ميتة تحت الماء . 

وحسب ما نشر السباح اللبناني بكاميرا تمكنت من التقاط فيديو تحت الماء بصوره واضحة بينت نفوق آلاف الاسماك تحت الماء في لبنان بشاطئ صيدا. 

وأكد كبير الصياين في صيدا، ان ما حدث نتيجة للإستخدام الخاطئ للجرافات التي تستخدم في أعمال البناء والمواد الثقيلة لسحب كميات كبيرة من الأسماك، وما حدث للأسماك ناتج عن الاستخدام الخاطئ من الصيادين. 

جدير بالذكر أن المسئولين في لبنان فتحوا تحقيقا عاجلا للوصول للمتسببين في تلك الكارثة ومنع استخدام تلك الطرق التي تتسبب في نفوق الأسماك. 
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