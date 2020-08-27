هل يجوز التيمم بسبب انقطاع الماء .. عالم أزهري يجيب

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه يجوز لقاطني المناطق التي انقطعت عنها المياه لمدة 24 ساعة التيمم، والتيمّم بالتّرابِ الطّاهرِ يُعتَبر من مظاهر التّيسير في الشّريعة الإسلاميّة، ورفع المَشقّة والحرج عن النّاس، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» سورة الحج، آية: 78.

كيفية التيمم

طريقة التيمم، هي الضرب بيدك التراب ضربةً واحدةً، ثم انفخ عليهما لتتخلّص من التراب والغبار الزائد، امسح وجهك بها مرةً واحدةً، امسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى، ثم امسح كفيك اليسرى بباطن كفك اليمنى.

وأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، والإمام الشافعي فسر المقصود بـ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً» كل ما صعد على الأرض، ورأى بعض الفققهاء أن الصعيد الطيب ليس محصورًا فى التراب فمن الممكن أن نتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما لم تدخله الصناعة أي التدخل الإنسانى.