AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز التيمم بسبب انقطاع الماء .. عالم أزهري يجيب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:34 م
التيمم
التيمم
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه يجوز لقاطني المناطق التي انقطعت عنها المياه لمدة 24 ساعة التيمم، والتيمّم بالتّرابِ الطّاهرِ يُعتَبر من مظاهر التّيسير في الشّريعة الإسلاميّة، ورفع المَشقّة والحرج عن النّاس، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» سورة الحج، آية: 78.

كيفية التيمم 
طريقة التيمم، هي الضرب بيدك التراب ضربةً واحدةً، ثم انفخ عليهما لتتخلّص من التراب والغبار الزائد، امسح وجهك بها مرةً واحدةً، امسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى، ثم امسح كفيك اليسرى بباطن كفك اليمنى.
وأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، والإمام الشافعي فسر المقصود بـ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً» كل ما صعد على الأرض، ورأى بعض الفققهاء أن الصعيد الطيب ليس محصورًا فى التراب فمن الممكن أن نتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما لم تدخله الصناعة أي التدخل الإنسانى.

حكم التيمم للمريض 

 سؤال ورد إلى الأزهر الشريف، يقول صاحبه "هل يجوز التيمم لامرأةٍ تجد مشقه كبيرة من الوضوء بسبب الوضع الصحي؟

وأجاب الأزهر، في رده على حكم التيمم للمريض، بأن المسلم إذا لم يجد ماءً، أو وجده وكان في استعماله ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد ، أو نحو ذلك : جاز له أن يتيمم، أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله ، لم يجز له التيمم ، فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية الصلاة على الكرسي للحامل والمريض .. 8 خطوات يجب معرفتها

هل يجوز التيمم في وجود الماء .. أمين الفتوى يرد

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم التيمم في وجود الماء.. وهل الاستحمام يغني عن الوضوء.. وما حقيقة أن الدعاء يغير القضاء والقدر

ترشيحاتنا

لا إسرائيل ولاحزب الله.. مفاجآت قوية بشأن تفجيرات بيروت تكشفها التحقيقات لأول مرة

إصابة 6 لاعبين في تشيلسي بفيروس كورونا

أوناجم وبن شرقي يوجهان رسائل لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

شيري وزمردة تعترفان أمام المحكمة بممارسة الدعارة

بعد تخطيه الـ 40 عاماً.. بطل فيلم Home alone يعيش أزمة منتصف العمر

زيادة معاش الأجر المتغير.. البرلمان ينصف أصحاب المعاشات.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني