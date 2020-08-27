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حوادث

بدون كمامات.. الداخلية تضبط 2656 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:50 م
الداخلية تضبط 2656
الداخلية تضبط 2656 سائق نقل جماعى
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2656) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

 جار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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