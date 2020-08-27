طارق الشناوى: عمرو دياب يطرق باب العالمية من خلال نتفليكس.. فيديو

قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إن عمرو دياب يطرق باب العالمية من خلال نتفليكس، لافتًا إلى أن عمرو دياب حريص على ترك رصيد درامى غنائى استعراضى، خاصة أنه لم يستطع أن يحقق فى هذا الجانب جزءا كبيرا من النجاحات.









وأضاف الشناوى، فى لقاء بفضائية "سكاى نيوز" أنه مع وجود عرض قوى ومنصة قوية ومشروع واضح من بداياته لمحاولة جذب الجمهور من الوطن العربى كله يجعل عمرو دياب لاستكمال المشروع الدرامى، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يعلن فيها عمرو دياب رغبته فى العمل الدرامى.









وأوضح أنه يجب توظيف عمرو دياب لحالة غنائية استعراضية، منوهًا إلى أن المؤثرات والموسيقى هى الأساس وليس الخط الدرامى، مؤكدًا أن عمرو دياب سيقدم شيئا عصريا جدًا وسيطغى عليه الحالة الخاصة به.









