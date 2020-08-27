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ديني

علي جمعة: الإسلام دعا المسلمين إلى المشاركة مع كل المجتمعات ولو كانت غير مسلمة‏

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:43 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن  الإسلام دعا المسلمين إلى المشاركة والتعاون مع المجتمعات التي يعيشون فيها‏ حتى ولو كانت غير مسلمة‏,‏ وألا يكونوا جماعات منغلقة على نفسها لا تتصل ولا تتواصل مع غيرهم من أهل البلاد التي يعيشون فيها لئلا ينفر منهم الآخر ولا ينبذهم‏,‏ قال تعالى‏: (لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ) [الممتحنة:8],‏ قال الكواشي‏:‏ إنها نزلت رخصة في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.

وأضاف عبر الفيسبوك: وقد حكى الدارقطني أن عبدون وزير المعتضد وكان نصرانيا دخل على القاضي إسماعيل فقام له ورحب به‏,‏ فرأى إنكار من عنده فقال‏: ‏علمت إنكاركم وذكر آية الممتحنة وهذا رجل يقضي حوائج المسلمين‏,‏ وهو سفير بيننا وبين المعتضد‏,‏ وهذا من البر‏,‏ فسكت الجماعة عند ذلك .. (‏تاريخ بغداد)‏.

وأكمل: هذا النموذج الذي وضعه الإسلام للتعايش السلمي مع الآخر‏,‏ قد طبقه المسلمون الأوائل حين هاجروا إلى الحبشة هربا من اضطهاد مشركي مكة‏,‏ فاندمجوا في المجتمع وتعاملوا مع الأحباش‏,‏ وتاجروا معهم‏,‏ وأخذوا وأعطوا‏,‏ بل لقد دعوا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده‏,‏ وفرحوا بنصرته‏,‏ وتذكر بعض الروايات أن المسلمين قد تعاونوا مع النجاشي في حربه مع عدوه‏,‏ ولعلهم رأوا في ذلك نصرة للحق وردا للمعروف‏,‏ فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل بالحبشة مع العدو الذي كان قصد النجاشي‏,‏ وإنما فعل ذلك‏;‏ لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمنا عند النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره‏,‏ فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف.‏ كما روي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قاتل مع النجاشي عدوا له‏,‏ فأعطاه العنزة التي صارت إلى رسول الله ﷺ.  
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