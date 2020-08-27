قرار تربوي في المقاصة.. استبعاد مودي وتوني من مواجهة دجلة بعد خناقة «المصري»

قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة استبعاد الثنائى أحمد مودى ومحمد التوني من مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها اليوم بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.





وجاء قرار إيهاب جلال باستبعاد مودى وتوني من مواجهة وادى دجلة اليوم بقرار " تربوى " بسبب المشادة التى حدثت بين اللاعبين خلال مواجهة المصري الماضية فى الجولة الـ 21 ، ورفض إيهاب جلال فكرة خوض اللاعبين لقاء اليوم والاكتفاء بغرامة مالية فقط وتمسك بمنعهما من المشاركة رغم تواجدهما بصفة مستمرة فى التشكيل الأساسى للمقاصة منذ تولى جلال تدريب الفريق .





واتخذ إيهاب جلال قرارا بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أحمد مودى بجانب توقيع 50 ألف جنيه غرامة على محمد تونى ، وربط المدير الفنى إمكانية رفع الغرامة المالية حال فوز الفريق فى مباراة دجلة اليوم وفى حال الهزيمة أو التعادل سيتم تطبيقها بشكل رسمي واعتمادها من قبل مدير الكرة وفقا لقرار إيهاب جلال .





وشهدت الساعات الماضية تقدم مودى وتونى باعتذار رسمي للجهاز الفنى واللاعبين عن المشادة القوية التى حدثت بينهما خلال مواجهة المصري ، وهو ما أدى إلى التفكير فى رفع الغرامة المالية بشرط الفوز على وادى دجلة وتمسك جلال باستبعادهما من المباراة .



