3 خطوات.. اعرفي روشتة علاج اضطراب سنة أولى جواز.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين الدرديرى ، استشارى الطب النفسى ، إن هناك ما يعرف ب مصطلح إضطراب " سنة أول جواز " والذى ينتج عنه اكتشاف كل طرف الآخر.





وحذرت استشارى الطب النفسى ، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر من لجوء الزوجين إلى الطلاق كحل سريع للمشاكل الزوجية





وأكدت استشارى الطب النفسى ، ، أن السنة الأولى للزواج لابد أن يحدث فيها اختلافات والتى تتطلب تحلى الزوجين بالصبر ومحاولة التكيف مع طبائع الآخر والاستماع الجيد .





وطالبت بإعطاء الزوجين الفرصة لتفهم طبيعة كل طرف ومحاولة التجانس خاصة وأن الطلاق يهدم أسرة بل وعلى المدى الطويل على بنيان مجتمع بأكمله خاصة مع تزايد حالات الطلاق بالأونة الأخيرة بشكل مرعب ..