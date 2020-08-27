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أخبار العالم

في ذكري يومها.. حاكم دبي يوجه رسالة للمرأة الإماراتية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:43 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
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محمود نوفل
بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برسالة الي المرأة الإماراتية وذلك بمناسبة الإحتفال بيومها.

وغرًد نائب رئيس الدولة الإماراتية عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا : "إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك".

واضاف رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدته قائلا : معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.. نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل".

جدير بالذكر تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في " الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام بـ " يوم المرأة الإماراتية " إيمانا من قيادات الدولة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.
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