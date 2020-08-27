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أخبار العالم

واشنطن تدين الهجوم الذي استهدف رتلا تابعا للأمم المتحدة بالعراق

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الخميس) الهجوم الذي استهدف رتلا تابعا للأمم المتحدة في العراق، فيما دعت الأطراف العراقية إلى احترام القانون والسماح لعمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في البلاد.
وقالت السفارة الامريكية ببغداد ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) العراقية الإخبارية ـ "ندين الهجوم الذي طال أمس رتلا تابعا للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق"، مبينة أن "السكان الأكثر هشاشة في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدتهم من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين".
وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت أمس (الأربعاء)، إصابة موظفين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة على طريق اربيل – موصل.

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