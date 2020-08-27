برلماني يطالب بخفض الرسوم على الطلاب الباقين للإعادة بالجامعات

طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفة خاصة إعادة النظر فى مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس وينص على فرض رسم على الطلاب الباقين للإعادة (الراسبين).





وأكد "إسماعيل" فى بيان له أصدره اليوم على ضرورة خفض الرسم المحدد في مشروع القانون مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين معلنا تأييده التام لفلسفة القانون في الحد من ظاهرة رسوب الطلاب في الجامعات، وتخصيص حصيلة هذا الرسم في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة في الجامعات ولكن الأمر يتطلب خفض الحدود الدنيا والقصوى للرسم الوارد في مشروع القانون والذي يتراوح ما بين 6 و12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و5 و10 آلاف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و4 و8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و3 و6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.



