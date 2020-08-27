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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية المكلف يتخلى عن أول وزير كفيف.. تفاصيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:50 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية المكلف يتخلى على أول وزير كفيف
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سمر صالح
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، اليوم الخميس، أنه على أثر التصريحات الصادرة عن وليد الزيدي المقترح لتولي حقيبة وزارة الشئون الثقافية، والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسئولية، فإنه تقرر التخلي عن المعني من الحكومة المقترحة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى.


وأكد المشيشي أنه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني.


وكان الزيدي، وهو أستاذ جامعي متخصص في اللسانيات وضرير، قد أعلن أمس، الأربعاء، في تدوينه على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه يتعفف على تولي منصب وزير الثقافة، ليحذف لاحقا التدوينة ويصرح لوسائل الإعلام بأنه لم يرفض المنصب بل هو متردد في قبوله.
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