مدير المخابرات الأمريكية السابق يكشف حقيقة تواطؤ ترامب مع روسيا

اعتبر المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية، ريتشارد جرينيل، أن قضية التواطؤ المزعوم بين موظفي حملة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وروسيا خلال انتخابات عام 2016، مجرد أكاذيب لا أساس لها، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وقلب المدير السابق للمخابرات المزاعم وردها بوجه الديمقراطيين معتبرًا إباهم أصل هذه الأكاذيب، وقال جرينيل أمام المؤتمر العام للحزب الجمهوري: "بصفتي القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية، شاهدت قضية تواطؤ الديمقراطيين مع روسيا بالكامل، وما رأيته أصابني بالمرض".





وأضاف بأن "إدارة أوباما وبايدن بدأت سرا عملية للتجسس على حملة ترامب، وأجبرت العديد من مسؤولي الاستخبارات الشجعان الذين عارضوها على الصمت".





وأشار جرينيل :" لقد قُدمت معلومات كاذبة بدلا من الحقائق، وكذبت على القضاة، ثم وضعت كل ما يمكن أن يقوض هذه القضية في خانة السرية".



