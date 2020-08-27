لن تصدق.. 5 أنواع من الأطعمة تعالج الصداع في دقائق

يعد الصداع من أكثر الاضطرابات شيوعًا التي تصيب الجهاز العصبي ، وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من نصف السكان البالغين في العالم يعانون من الصداع، سواء كان ذلك خفقانًا مفاجئًا أو ألمًا مستمرًا ؛ يمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا ويجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعي.
ووفقًا لما قدمة موقع "times of india" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعدك على التخلص من الصداع...
- القهوة (بكميات صغيرة)
تعتبر القهوة دائمًا مكانًا محيرًا في عالم الصداع، لأن شرب القهوة يمكن أن يسبب الصداع لبعض الأشخاص ، في حين أن بعض القهوة يمكن أن توفر راحة فورية من آلام الخفقان، ويساعد تناول قهوة جافا بكمية قليلة في علاج الصداع ، حيث يمكن أن يساعد في تقليل حجم الأوعية الدموية ، مما يوفر الراحة .
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- اللوز
اللوز من الأطعمة الصحية للصداع، اللوز غني بالمغنيسيوم ، ويمكن أن يساعد في تهدئة الصداع عن طريق استرخاء الأوعية الدموية، هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي ، جرب تناول ثلاث إلى أربع حبات من اللوز كل يوم.
- السبانخ
تعتبر الخضار الورقية مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم ، وهو فعال في علاج الصداع النصفي، تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي ، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق تناول كوب من السبانخ المسلوق عندما تشعر بهذا الألم الخفقان في رأسك.
- بذور الكتان
تعتبر بذور الكتان علاجًا شائعًا للصداع ، وهي مصدر غني للأوميغا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي، نظرًا لأن العديد من حالات الصداع تنتج فقط عن الالتهابات ، فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.
- البروكلي
الخضار الخضراء ليست فقط من الخضروات الخضراء الصحية بشكل عام ولكنها أيضًا منخفضة الحساسية ومصدر غني بالمغنيسيوم، تناول البروكلي المسلوق أو المطهو على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي .