لن تصدق.. 5 أنواع من الأطعمة تعالج الصداع في دقائق

- السبانخ

- بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان علاجًا شائعًا للصداع ، وهي مصدر غني للأوميغا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي، نظرًا لأن العديد من حالات الصداع تنتج فقط عن الالتهابات ، فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.



