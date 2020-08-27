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مرأة

لن تصدق.. 5 أنواع من الأطعمة تعالج الصداع في دقائق

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:30 م
اطعمة تسبب الصداع
اطعمة تسبب الصداع
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نهى هجرس
يعد الصداع من أكثر الاضطرابات شيوعًا التي تصيب الجهاز العصبي ، وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من نصف السكان البالغين في العالم يعانون من الصداع، سواء كان ذلك خفقانًا مفاجئًا أو ألمًا مستمرًا ؛ يمكن أن يكون الصداع مؤلمًا جدًا ويجعل من الصعب عليك العمل بشكل طبيعي.

ووفقًا لما قدمة موقع "times of india" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعدك على التخلص من الصداع...

- القهوة (بكميات صغيرة) 
تعتبر القهوة دائمًا مكانًا محيرًا في عالم الصداع، لأن شرب القهوة يمكن أن يسبب الصداع لبعض الأشخاص ، في حين أن بعض القهوة يمكن أن توفر راحة فورية من آلام الخفقان، ويساعد تناول قهوة جافا بكمية قليلة في علاج الصداع ، حيث يمكن أن يساعد في تقليل حجم الأوعية الدموية ، مما يوفر الراحة .


- اللوز 
اللوز من الأطعمة الصحية للصداع، اللوز غني بالمغنيسيوم ، ويمكن أن يساعد في تهدئة الصداع عن طريق استرخاء الأوعية الدموية، هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي ، جرب تناول ثلاث إلى أربع حبات من اللوز كل يوم.

- السبانخ 
تعتبر الخضار الورقية مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم ، وهو فعال في علاج الصداع النصفي، تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي ، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق تناول كوب من السبانخ المسلوق عندما تشعر بهذا الألم الخفقان في رأسك.

- بذور الكتان 
تعتبر بذور الكتان علاجًا شائعًا للصداع ، وهي مصدر غني للأوميغا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي، نظرًا لأن العديد من حالات الصداع تنتج فقط عن الالتهابات ، فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.

- البروكلي 
الخضار الخضراء ليست فقط من الخضروات الخضراء الصحية بشكل عام ولكنها أيضًا منخفضة الحساسية ومصدر غني بالمغنيسيوم، تناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي  .

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