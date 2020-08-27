الزراعة: ضبط 234 طن خامات وأعلاف بمصنع غير مرخص في كفر الشيخ

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية انه وردت معلومات عن وجود أعلاف تتداول بمحافظة كفر الشيخ غير مسجلة بوزارة الزراعة من انتاج مصانع غير مرخص لها بتصنيع الأعلاف.









وأوضح آنه بعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية زراعة كفر الشيخ، وشرطة البيئة والمسطحات بكفر الشيخ داهمت القوة المصنع والمخزن وضبط 137 طن خامات تستخدم لصناعة الأعلاف بالإضافة إلى 97 طن أعلاف مختلفة للدواجن والحيوانات.





وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها .





ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).







