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ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. هل يستقر؟!

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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رغم أن الدولة تهتم اهتمامًا حقيقيًا بتطوير منظومة التربية والتعليم إلي جانب ما تبذله في تطوير منظومة الصحة لقناعة القيادة السياسية بأنهما يمثلان أهم محورين لإعادة تصحيح مسار بناء المواطن المصري، إلا أن القائمين علي هذا المحور الهام يبدو أنهم لا يقرأون المشهد قراءة صحيحة منذ البداية بشكل يضمن التعامل مع كل تفاصيل العملية التعليمية الاقتصادية والفنية والبشرية والتكنولوجية والمؤسسية في نفس الوقت وبنفس الأهمية.


وهذا يبدو واضحًا في تركيز الوزارة علي الجانب التقني"التابلت" في هذا التطوير ودون ربط واضح بين واقع تعليمي موروث لعقود، من نوعية المدارس المتاحة ومستوي التنشئة  الأسرية للطلاب والتي تؤثر بشكل واضح علي سلوكياتهم المدرسية وكذلك النظرة المجتمعية لآليات العملية التعليمية ودرجة تقبلهم وتفاعلهم مع عملية التغيير والدروس الخصوصية والمافيا المستفيدة منها وعشرات التفاصيل..يأتي دور الكوادر الإدارية التي ستتولي الإشراف والتخطيط لهذا التطوير علي رأسها، فكانت  النتائج  علي الأرض بعد سنوات من بداية التطوير ليست بالمستوي المطلوب.


شهد المجتمع التعليمي التابع لمديريات التربية والتعليم وعلي مدار الثلاث سنوات الماضية لغطًا وتخبطًا كثيرًا، وما حدث في بعض مديريات التربية والتعليم ومنها كفر الشيخ خلال الفترة الماضية يؤكد وبما لا يدع مجال للشك أن الجهود التي تبذلها الدولة بهذ الشأن والرعاية التي يوليها الرئيس السيسي لتطوير التعليم يمكن أن تأتي بنتائج تقل كثيرًا عما كانت الدولة تطمح فيه وتخطط لأجله.


العام الدراسي٢٠١٨/٢٠١٩ كانت التجربة الرئدة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عكس كل المحافظات المشابهه!!عمل كنترولات فرعية للشهادة الإعدادية بكل إدارة تعليمية وطبقًا لذلك يتم تصحيح أوراق الإختبارات في نفس كنترول الإدارة، فيكون المدرس هو من يشرح الدرس في سنتر الدروس الخصوصية في ظل غياب دور المدرسة.. هو نفسه من يراقب في الامتحانات وأيضًا من يصحح أوراق الاختبارات ويضع الدرجات في الكنترول الفرعي..بعد ذلك يكون المطلوب بث روح التنافس بين التلاميذ وفيما بين الإدارات لإضفاء الجدية ورفض الغش!!


النتائج بكل تأكيد كانت كارثية وعدد التلاميذ الذين تمكنوا من الحصول علي درجات نهائية في الترم الأول كانت غير مسبوقة ..حيث اقترب العدد من عشرة أضعاف العدد المسجل علي مدار السنوات السابقة..بالطبع صاحب هذه النتائج حالة من الرفض والاستنكار المجتمعي خصوصًا من أهالي التلاميذ ذوي المستويات المرتفعة..رغم أنه تم تدارك هذا الخطأ في نتائج الترم الثاني من نفس العام ورجعت أعداد الطلبة الأوائل إلي سابق عهدها..دون أي تفسيرات منطقية ومعروفة رغم استمرار العمل بنفس الأسلوب سوي أن العمل في المديرية يسير  طبقًا لرد فعل الشارع وليس وفق خطط مدروسة.


في نفس العام كانت كارثة الغش الجماعي ببعض لجان الثانوية العامة وخاصة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتي سبقها أرقام غير مسبوقة من تحويلات الطلاب القادمين من محافظات الجمهورية إلي إدارة بيلا قبل الامتحانات بوقت قصير ما يثير شبهة فساد إداري، أدي ذلك إلي تعرض أبناء بيلا إلي خطر التهديد بضياع مستقبلهم بسبب ما حدث في لجنة "أولاد الأكابر" وكانت قضية رأي عام اضطر الأهالي وقتها إلي رفع عشرات القضايا أمام المحاكم.


سلسلة طويلة من التخبط الإداري خلال هذه السنوات منها مثلًا تدوير لمديري الإدارات بمعدل بلغ مرتين خلال العام الدراسي الواحد، ما يعني أنه قبل أن يتعرف مدير الإدارة علي المدارس التابعة لإدارته ومديريها يكون قد ترك موقعه ليشغل موقعا آخر، الآن وقبل أن تنتهي الوزارة من الاستقرار علي مضمون المنهج الجديد لبعض السنوات الدراسية وطرق تدريسه، اعتمدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ خطة "مجموعات التقوية" بالطرق التقليدية واعتمادًا علي الكتب الخاجية وبدأت تنفيذها.


رغم أن الوزير نفسه أعلن أن الوزارة لا زالت بصدد الإعداد لمنهج إلكتروني لم تستقر علي مضمونه النهائي سيكون متوفرًا علي منصات إلكترونية ستوفرها الوزارة، جاء ذلك في مؤتمر " إعلان نتائج الثانوية العامة" كما أعلن أن الوزارة ليس لديها نية لطباعة الكتاب المدرسي لبعض السنوات الدراسية.. كما تنطوي هذه الخطة  "المحلية" علي إمكانية انضمام بعض الخارجين عن الحقل التعليمي رسميًا ومنهم "أصحاب سناتر للدروس الخصوصية" للانضمام لهذه المجموعات والاستفادة منها..إذا تم الاتفاق فيما بينهم ومدير الإدارة التعليمية ما يسبب حالة من الغضب بين أوساط المعلمين التابعين للوزارة لمحاربتهم في أرزاقهم.


أخيرًا وحسب التصريحات الأخيرة لوزير التربية والتعليم والتي تؤكد أن ما خططت له وكيلة التربية والعليم بكفر الشيخ بثينة كشك ما هو إلا اجتهاد شخصي وليس بناء علي تعليمات الوزارة، كما نصح الأهالي بإنتظار خطة الوزارة بشأن مجموعات التقوية والموقف النهائي من مراكز الدروس الخصوصية.. فهل تلتزم الوكيلة بتعليمات الوزارة بهذا الشأن وتعليمات رئيس الوزراء بمنع التجمعات في المدارس  أم أن لها كالعادة رأيا آخر؟؟!!
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