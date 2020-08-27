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رياضة

تحت إشراف عصام عبدالفتاح.. المحكمات تنهي كورس المرشحين للقائمة الدولية بشمال أفريقيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:17 م
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
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يسري غازي
يُختتم اليوم الخميس كورس المحكمات المرشحين القائمة الدولية التابعين لدول شمال إفريقيا وذلك تحت إشراف عصام عبدالفتاح المسؤول عن زون حكام شمال أفريقيا. 

وأقيم يوم ١٩ أغسطس الجاري كورس  الحكام الواعدين لدول شمال افريقيا تحت إشراف عصام عبدالفتاح المسؤول عن زون شمال إفريقيا وذلك لإعداد كوادر تحكيمية شابة يمكن الاستعانة بها فى الأيام قادمة.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "قمنا بعمل كورس المحاضرين شمال أفريقيا خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ أغسطس الحالى لإعادة تقييمهم من جديد وانتهى أمس الأحد بمشاركة عناصر من مختلف دول الشمال الأفريقي".

لفت إلى أنه على تواصل دائم مع حكام القارة السمراء ودول شمال أفريقيا اونلاين للتعريف بآخر المستجدات الخاصة بالشأن التحكيمي فى العالم.

أشار إلى أن زون شمال أفريقيا يضع المحكمات على رأس الأجندة وتم عمل كورس المرشحين منهم للحصول على الشارة الدولية لمساعدتهم فى قادم الايام.
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