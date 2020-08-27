أشعر بالبعد عن ربنا.. ماذا أفعل؟





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأمر يحتاج إلى الهمة والعزيمة مضيفا: عليك أن تبدأ من اليوم بداية جديدة وعلى الإنسان أن يجدد حياته وحتى لو قصر فيما مضى.





وأضاف: علينا أن نبدأ بداية مشرقة والخروج من هذه الحالة المرضية وتوكل على الله و كثرة الذكر تنير القلب





أشعر بفتور في القلب وبعيدة عن ربنا فماذا أفعل ؟.. سؤال ورد للداعية الدكتور عمرو خالد، خلال قناته على يوتيوب.





وأجاب "خالد"، قائلًا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإيمان يزيد وينقص لا أحد ثابت على إيمانه إنما هو يزيد وينقص وهذه هى طبيعة النفس البشرية.





وأشار الى أن السبب فى أن ينقص الإيمان هو الروتين، فالروتين قاتل للروحانيات وحل هذا هو ذكر الله، فذكر المولى عز وجل يفتح عدد لا نهائي من المعانى الروحية فإذا إجتمع الذكر مع الفكر وهو التفكر فى عظمة الله فلو فعل الإنسان ذلك كل يوم سوف يتغير إيمانياته.





وتابع: أن الذكر يقتل الروتين ويجعل الإنسان يحلق كل يوم فى معانى جديدة نتيجة أنه يذكر الله تعالى ويكون ذلك بتركيز عالى فهذا سيحيا حياتك من جديد.





وجهت متصلة سؤالا للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج "فتاوى الناس" تقول فيه : " اواظب على العبادة والذكر ولكن احيانا يحدث لي فترة فتور أشعر معها بتقصير شديد في العبادة والذكر فأصاب بإحباط ..ماذا أفعل"؟





رد وسام قائلا: الزمي الاستغفار ليل نهار واكثري من السجود والانكسار بين يدي الحي القيوم والدعاء مع الإكثار أيضا بالصلاة على النبي الكريم .