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رئيس المركزي للتعمير يستعرض مشروعات تعظيم موارد مصر المائية.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:05 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للإدارة المركزية للمركز القومي التعمير، إن المركز يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية في المحافظات الحدودية، لخدمة  البدو الرحل.

وأضاف، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن كمية الأمطار بمحافظات مثل مطروح والوادي الجديد، يكون استغلالها ضعيف، وبالتالي يعمل الجهاز المركزي على تعظيم الاستفادة من تلك الأمطار.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للتعمير، إلى أن الابار التي تعرف بـ "الهاربات" يتم استغلالها لتخزين مياه الأمطار، سواء في سيناء ومطروح، وتجميعها واستخدامها في الري على مدار العام.

وأوضح  أن المركز يهدف لإنشاء أبار عميقة، لتخزين أكبر لمياه الأمطار، سواء استغلالها للزراعة أو الشرب.

ولفت إلى أن هناك دراسات متوفرة لدى وزارة الزراعة يتم استغلالها، لتحديد أماكن الآبار، أو عمل المزارع التي تساعد على توفير حاجاتهم من المياه.
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