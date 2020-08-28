AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يحذر: الحكومة ستشدد العقوبات حال استمرار تهاون المواطنين بإجراءات كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
القسم السياسى
قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن هناك موجة عالمية بشأن فيروس كورونا المستجد وهذه الموجة آيلة للإنتشار بطريقة سريعة وأوضح أن بعض الدول الأوروبية ارتفعت فيها أعداد الإصابة بكورونا ومثال علي ذلك ما سجلته البرازيل ليلة أمس ما يقارب الألفي حالة.

وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الحكومة  ستقوم بفرض عقوباتها علي كل من يتهاون بالاجراءات الاحترازية ولن يكون هناك تهاون مع أي مواطن يستهين بهذه الإجراءات.

وأشار أن تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا يمثل ناقوسا للخطر لكل من الشعب والحكومة علي حد السواء، و ينبغي علينا جميعا أن نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري.

كان المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرح أن رئيس الحكومة كان منزعجا للغاية من ارتفاع الإصابات بكورونا، وشدد على كل الهيئات الرقابية على رأسها وزارة الداخلية لتشديد الرقابة والعقوبات ضد المخالفين، موضحا ضرورة ارتداء الكمامات خاصة في المواصلات والمنشآت العامة، والبنوك وكل منشأة مغلقة، موضحا أن من لن يرتدى الكمامات سيتم فرض الغرامات عليه.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا آثار الكثير من نقاط الإنذار لنا كحكومة، حيث كان يجب أن نتصرف سريعا، حيث إن المواطن المصرى تسرب إليه إحساس بالثقة وهو إحساس زائف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عادة زائفة تزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

الأزمة لم تنته.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة للمواطنين من مخالفة إجراءات كورونا

فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ مايو

برلماني يطالب الحكومة والمواطنين باستمرار جهود مكافحة كورونا

أسباب زيادة الإصابة بفيروس كورونا

الحكومة: ارتداء الكمامة وعدم فتح دورات المياه بالمساجد أهم ضوابط عودة صلاة الجمعة

ترشيحاتنا

دمه تقيل.. أول رسالة لـ هادى الجيار من زوجته

أستاذ طب العيون: نجاح علاج ضعف النظر بالضوء الأحمر من المنزل اكتشاف رائع.. فيديو

فورين بوليسي: الولايات المتحدة توقف مساعدات إلى إثيوبيا بسبب سد النهضة

سفير إثيوبي يحرض الدول الأفريقية ضد مصر

صفقة من العيار الثقيل .. الأهلى ينهي إجراءات ضم أسامة الجزيري نجم يد تونس

بيان عاجل من الجيش اللبناني عن اشتباكات بيروت| والعشائر العربية: حزب الله السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ100 في أجواء عائلية.. وهذا سر عمرهما الطويل

بعد طرده من مباراة الزمالك.. فادي نجاح ينشر صورة بالفلفل