برلماني يحذر: الحكومة ستشدد العقوبات حال استمرار تهاون المواطنين بإجراءات كورونا

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن هناك موجة عالمية بشأن فيروس كورونا المستجد وهذه الموجة آيلة للإنتشار بطريقة سريعة وأوضح أن بعض الدول الأوروبية ارتفعت فيها أعداد الإصابة بكورونا ومثال علي ذلك ما سجلته البرازيل ليلة أمس ما يقارب الألفي حالة.





وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الحكومة ستقوم بفرض عقوباتها علي كل من يتهاون بالاجراءات الاحترازية ولن يكون هناك تهاون مع أي مواطن يستهين بهذه الإجراءات.





وأشار أن تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا يمثل ناقوسا للخطر لكل من الشعب والحكومة علي حد السواء، و ينبغي علينا جميعا أن نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري.





كان المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرح أن رئيس الحكومة كان منزعجا للغاية من ارتفاع الإصابات بكورونا، وشدد على كل الهيئات الرقابية على رأسها وزارة الداخلية لتشديد الرقابة والعقوبات ضد المخالفين، موضحا ضرورة ارتداء الكمامات خاصة في المواصلات والمنشآت العامة، والبنوك وكل منشأة مغلقة، موضحا أن من لن يرتدى الكمامات سيتم فرض الغرامات عليه.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا آثار الكثير من نقاط الإنذار لنا كحكومة، حيث كان يجب أن نتصرف سريعا، حيث إن المواطن المصرى تسرب إليه إحساس بالثقة وهو إحساس زائف