بوتين: روسيا تتصرف بحيادية حيال الأحداث في بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتصرف بحيادية في بيلاروسيا أكثر من الأوروبيين والأميركيين.

وقال بوتين - في مقابلة مع قناة "روسيا-1" اليوم /الخميس/ - "برأيي ، نحن نتصرف بطريقة أكثر تحفظًا وحيادية فيما يتعلق بالأحداث في بيلاروسيا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، الأوروبية وأميركا مثلا".

وأضاف "ننطلق من افتراض أن جميع المشاكل القائمة، التي تحدث اليوم في بيلاروسيا، ستحل سلميا.. نحن، بالتأكيد، لسنا غير مبالين بما يحدث هناك، فهذا البلد قريب جدًا، ربما، أقرب بلد إلينا من الناحية العرقية واللغوية والروحية".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تشكيل قوة أمنية احتياطية لمساعدة بيلاروسيا عند الضرورة وفي حال انتشر حالات النهب والسرقة، على حد تعبيره.

وقال الرئيس الروسي إن لدى روسيا التزامات أمنية أمام بيلاروسيا تتعلق بالدفاع عن سيادتها واستقلالها واستقرارها، وذلك بموجب عدد من الاتفاقات الثنائية والدولية.

وأضاف أن نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب منه أن تقدم روسيا لبلاده المساعدة المطلوبة أذا اقتضت الضرورة.. متابعا "قلت للرئيس البيلاروسي أن روسيا ستنفذ كل التزاماتها".

وأوضح بوتين أن روسيا شكلت احتياطيا من رجال إنفاذ القانون لمساعدة مينسك، لكنه استدرك قائلا إنه تم الاتفاق مع لوكاشينكو على أن هذا الاحتياطي لن يستخدم طالما لم يخرج الوضع عن السيطرة.







