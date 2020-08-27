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أخبار العالم

الدفاع الصينية تؤكد رفضها الشديد لـ" الاستفزازت العسكرية" الأمريكية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "وو تشيان" اليوم /الخميس/ إن "العلاقات الصينية- الأمريكية تواجه الآن وضعا معقدا للغاية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإن الصين لا تتبع الخطى الأمريكية غير المسؤولية، ولن تسمح أيضا للجانب الأمريكي بمواصلة الممارسات العبثية".
وأضاف تشيان –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الشهري بمقر الوزارة- أنه "خلال الفترة الأخيرة، عززت الولايات المتحدة نشاطات استفزازية ضد الصين، وأن موقف الصين واضح ومحدد، ويتمثل في معارضة هذه التصرفات الاستفزازية وعدم الخوف منها".
وتابع تشيان أن "الجيش الصيني سيدافع بحزم عن سيادة الوطن وأمنه ومصالحه التنموية، وسيحافظ بعزم على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.. وأنه يتعين على بعض الساسة الأمريكيين معرفة الحقائق بشكل واضح والحفاظ على العقلانية والتوقف عن الاستفزازات ودفع العلاقات بين الجيشين للعودة إلى المسار الصحيح".
وحول الوضع الحدودي بين الصين والهند، أوضح تشيان "أنه بفضل الجهود النشطة لكل من الصين والهند، أحرزت قوات خط المواجهة في البلدين تقدما في فك الارتباط. واتفق الجانبان على زيادة تهدئة الوضع على الحدود بين البلدين، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المتبقية، والحفاظ بشكل مشترك على السلام والهدوء في منطقة الحدود".
وأكد تشيان أن الصين والهند جارتان مهمتان لبعضهما البعض، وأن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة الحدودية لا يؤدي فقط إلى تنمية كل منهما، ولكنه يؤدي أيضا إلى السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

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