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وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:31 م
وائل غنيم
وائل غنيم
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نورهان رأفت
أحرج  الناشط وائل غنيم قناة "مكملين" ، التابعة لجماعة الاخوان الارهابية ، حيث فضحهم على الهواء مباشرة في قلب استديو قناة "مكملين" الاخوانيه ، التابعة لقطر.

قال وائل غنيم لمذيع قناة "مكملين" : "قولي مين بيمول قناة مكملين" ، ولم يستطع المذيع الرد عليه ، واستمر في المراوغة والردود غير المحايدة.

وتابع غنيم : "ماكنتوش بتشتموا السعودية دلوقتي لما قطر اتخانقت مع السعودية بقيتوا تشتموها" ، وكان رد فعل المذيع غير واضح وانفعالي ولم يستطع الاجابة عنه.

وقال "غنيم" ، خلال هذا الحوار إن عزام التميمي القطري ، له دور في تمويل القناة، واتهموه بشكل مباشر فى ذلك.



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