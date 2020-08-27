وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

أحرج الناشط وائل غنيم قناة "مكملين" ، التابعة لجماعة الاخوان الارهابية ، حيث فضحهم على الهواء مباشرة في قلب استديو قناة "مكملين" الاخوانيه ، التابعة لقطر.





قال وائل غنيم لمذيع قناة "مكملين" : "قولي مين بيمول قناة مكملين" ، ولم يستطع المذيع الرد عليه ، واستمر في المراوغة والردود غير المحايدة.





وتابع غنيم : "ماكنتوش بتشتموا السعودية دلوقتي لما قطر اتخانقت مع السعودية بقيتوا تشتموها" ، وكان رد فعل المذيع غير واضح وانفعالي ولم يستطع الاجابة عنه.





وقال "غنيم" ، خلال هذا الحوار إن عزام التميمي القطري ، له دور في تمويل القناة، واتهموه بشكل مباشر فى ذلك.











