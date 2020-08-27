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أخبار العالم

اليونان تتحدى: تركيا أضعف عسكريًا مما نظن

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:36 م
توتر كبير بين اليونان
توتر كبير بين اليونان وتركيا
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محمد علي


قللت وسائل إعلام يونانية من قدرات تركيا على المناورات الحربية، معتبرة إنها أكثر جاهزية في حال حدوث مواجهة مسلحة بينهما، فاضحة بذلك وفق رؤيتها، القدرات العسكرية المنخفضة للجيش التركي.

وذكرت صجف يونانية، إن تركيا فشلت في اعتراض مقاتلات يونانية شاركت في مناورات بالمتوسط ، في اخفاق تركي على مواكبة الطائرات اليونانية.

وأعلنت اليونان عن تدريبات عسكرية ومناورات قبل أيام، لتعلن تركيا اليوم ردها بالتجهيز لمناورات عسكرية أيضًا.

من جانبها، دعت ألمانيا، اليوم الخميس، إلى وقف المناورات البحرية شرق المتوسط لإفساح المجال أمام بدء محادثات بين اليونان وتركيا.

وقال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين، للصحفيين خلال محادثات مع نظرائه الأوروبيين في برلين:"نحن بحاجة لحل دبلوماسي لهذا النزاع، والشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف المناورات شرق المتوسط".

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