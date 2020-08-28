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برلمان

برلماني: زيارة المنظمة العالمية أكبر ترويج للسياحة المصرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:02 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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فريدة محمد
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بدعم منظمة السياحة العالمية للسياحة المصرية والترويج لها حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال " حساسين " فى تصريح له، إن الوفد رفيع المستوى من المنظمة الذى قام بزيارة لمصر برئاسة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليك اشفيلي

وأضاف أن استئناف السياحة بشكل آمن ليس ممكنًا فحسب، بل إنه ضروري أيضًا وانه دعم  مصر باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية الرائدة فى العالم وتأكيده ان قطاع السياحة المصرى جاهز لاستقبال سياح العالم بإجراءات حازمة بما فى السياسات المالية والاقتصادية الفعالة وهى الآن جاهزة للترحيب بالسياح مرة أخرى إلى مواقعها العديدة المثيرة للاهتمام مع وضع الناس ورفاهيتهم فى المقام الأول.

واعتبر النائب سعيد حساسين هذه الشهادة من الامين العام لمنظمة السياحة العالمية أكبر ترويج ودعم عالمى كبير وغير مسبوق لمصر لجذب السياح من مختلف دول العالم.
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