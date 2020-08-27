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توك شو

أخبار التوك شو | احتمالية لموجة ثانية من كورونا ..علاقة وثيقة بين حماية المستهلك وحقوق الشعب .. عمرو دياب يطرق باب العالمية من نتفليكس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:23 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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نورهان رأفت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:


قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن جهاز حماية المستهلك يتعامل مع كل الشكاوى التي يقدمها المواطنون فور تقديمها .

وأضاف أحمد سمير ، خلال حواره ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، MBC Masr 2 ، أنه يدعو الجميع للشراء من الأماكن والعلامات التجارية الموثوقة خاصة من على الانترنت .

قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إن عمرو دياب يطرق باب العالمية من خلال نتفليكس، لافتًا إلى أن عمرو دياب حريص على ترك رصيد درامى غنائى استعراضى، خاصة أنه لم يستطع أن يحقق فى هذا الجانب جزءا كبيرا من النجاحات.
وأضاف الشناوي، فى لقاء فضائية "سكاى نيوز" أنه مع وجود عرض قوى ومنصة قوية ومشروع واضح من بداياته لمحاولة جذب الجمهور من الوطن العربى كله يجعل عمرو دياب لاستكمال المشروع الدرامى، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى يعلن فيها عمرو دياب رغبته فى العمل الدرامى.


كشفت الحكومة المصرية عن تخصيص استثمارات بقيمة ثمانين مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتنمية قطاع الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة من الصناعات التي أثبتت أزمة كورونا قدرتها على مواصلة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
وعرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرًا  بعنوان "الصناعة المصرية.. الحصان الرابح فى زمن الكورونا"، والذى يؤكد ويشيد بنجاح قرارات الحكومة المصرية فى دعم قطاع الصناعة وتعزيز الأداء وزيادة الصادرات.

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا تم عن طريق المشاركة المجتمعية، ووعى المواطن المصرى.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، وجود دول اتخذت قرارت الغلق الجزئى أو الكلى مثلمنا، ومنها البرازيل بعد وصول عدد حالاتها حتى الآن إلى 47 ألف حالة، و75 ألف حالة فى الهند مقارنة بتسجيل مصر 200 حالة إصابة بكورونا فى الوقت، ومن الممكن احتواؤها فى أسبوع وخفضها بالتزامنا بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

قال رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الدكتور ماجد القمرى، إن المناهج التعليمية خلال العام القادم ستكون امتدادا للعام السابق، حيث إن هناك اتجاه للتعليم عن بعد تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتى اعتمدت فيها الجامعات على نظام التعليم عن بعد.
وأضاف الدكتور ماجد القمرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على فضائية " المصرية"، أن التعليم الهجين هو نمط هجين يجمع بين التعليم التقليديى والتعليم عن بعد، حيث يتم التعليم من خلال الفصول الدراسية التقليدية ويكون الطالب والمعلم وجهًا لوجه كما أنه سيتم توفير الوسائل التكنولوجية المختلفة لتسهيل التواصل بين الطالب والمعلم.


قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن البيتكوين عملة رقمية تستخدم بشكل كبير بين رواد الإنترنت وليس لها تأثير إيجابى.

وأضاف كريم العمدة، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "Mbc masr 2"، أنه بمجرد عمل حساب شخصى على الموقع يتم سحب رصيدك المالي ويختفي ولا يمكن التوصل إلى مكانه بعد ذلك.


قال المهندس علاء بكري ، رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا ، إن عدد سكان قنا يتخطي الـ 3 مليون نسمة ، يخدمها 109 محطة مياه ، بإنتاج 650 ألف متر مربع يوميا .
وأشار المهندس علاء بكري ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن المحافظة تشهد أحيانا بعض المشكلات بخصوص المياه ، خاصة في فترة الظهيرة بفصل الصيف ، مؤكدا أن قطاع الصرف الصحي يشهد تطور كبير بالمحافظة ، وخاصة في قرى شمال مركز قنا .

قال الدكتور عبد الجواد هاشم ، أستاذ الميكرو بيولوجي بالجامعة البريطانية ، إن أرقام الإصابات اليومية ، متغيره ولا تعكس الأعداد الصحيحة بنسبة مئة بالمئة .
وأضاف الدكتور عبد الجواد هاشم ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن" ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك العديد من المصابين ، لم تظهر عليهم أعراض ، أو كانت ضعيفة جدا ، بحيث لا يستطيع تحديد إذا ما كانت كورونا أم لا .

قال الدكتور  محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة  ، إن إنخفاض حالات الإصابة ب فيروس كورونا تم عن طريق المشاركة المجتمعية مؤكدأ أن المواطن المصرى الأكثر انضباطأ مقارنة ب نظيره الأوروبى .
وأوضح  رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة  ،  خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر  ، ان  الموجة الثانية  لم تأت  إلى مصر  حتى الآن ولكن هناك ارتفاع طفيف بمعدل الإصابات . 

قال الدكتور   محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة ، إن مصر من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا  والتى أشادت بها منظمات الصحة العالمية . 
وأوضح   رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ب وزارة الصحة ،  خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الصين أعلنت عن فيروس كورونا فى 7 يناير من العام الجارى لافتأ إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد  وجهت تكليفاتها  فى صباح اليوم الذى يليه  بتشكيل لجنة لإدارة أزمة محتملة للفيروس .

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير هيئة التنبؤات الجوية بـ الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة اليوم تصل 34 درجة مئوية ، على القاهرة ، مع وجود سحب ، تقلل من نسب الرطوبة بالنهار .
وأضاف محمود شاهين ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ، ويميل للحرارة على الوجه القبلي والصعيد.












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