انطلاق فعاليات برنامج التأهيل للكليات العسكرية بمركز شباب الجزيرة.. صور

بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات الحربية والشرطة الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، وذلك بمركز شباب الجزيرة.





تقام الفعاليات بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين في مجال التدريب والإعداد البدني، حيث تبدأ التدريبات بدءًا من الساعة الثامنه صباحًا خلال أيام السبت والاثنين والأربعاء بمركز شباب الجزيرة.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قد خصصت رقم هاتف 19133 لتلقي استفسارات الطلاب الراغبين المشاركة في المركز والإجابة عليها في إطار تقديم خدمة متكاملة للشباب.





تقام التدريبات وفقًا للأكواد المعلنة من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والضوابط والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على سلامة وصحة الشباب المستفيدين من المركز.



