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محافظات

إزالة 2995 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:20 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 2995 حالة تعد بواقع: 2161 حالة على الأراضى الزراعية، و834 حالة على أراضى أملاك الدولة. 


فيما تم ضبط وإزالة 336 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك على مدار 5 أشهر متتالية، وتحديدا منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في"25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين ، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى  أمس الأربعاء 26 أغسطس 2020.  


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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية . 


وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا


أكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، والمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة. 


وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة . 

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