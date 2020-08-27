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برلمان

النائب أحمد رسلان: الرئيس السيسي يقوم بدور محوري في خدمة القضايا العربية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:14 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
أشادت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، بالجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع مشكلات الأمة العربية والسعي دائما للبحث في تقوية العلاقات على كافة المستويات.

وأكد أحمد رسلان، رئيس اللجنة العربية بالبرلمان، أن القمة الثلاثية بين كلا من مصر والأردن والعراق نالت إشادة وتقدير الجميع وحققت نجاحا كبيرا في العلاقات السياسية والاقتصادية وجميع المجالات.

وأشار النائب إلى أن مصر عادت لدورها الريادي في هذه المرحلة، مؤكدا أنها تحظى بتقدير كبير من كافة الأشقاء العرب، بعدما أثبتت تبنيها لكافة قضايا المنطقة وتصديها لها بكل إخلاص.

وأوضح رسلان، أن عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استعداد مصر لتقديم خبراتها في المجالات الاقتصادية والانسانية والاجتماعية والإدارية لكلا من الأردن والعراق للاستفادة منها، خير دليل على حرص مصر بشأن وضع حلول لكافة المشكلات التي تواجه المنطقة العربية.
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