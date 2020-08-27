تولين آل عمو تحكي تفاصيل دورها بمسلسل باب الحارة

قالت الفنانة تولين آل عمو أنها تستعد لأدوار تمثيلية رائعة جدًا ستعرضها في رمضان القادم كما قامت ببعض الأدوار في رمضان 2020 بعد أن نالت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تعدد أدوارها في مسلسل باب الحارة.





وتداول الفيديو الخاص بها بين الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أنها صرحت أنها تحب التمثيل ولديها موهبة رائعة بإتقان تمثيل جميع الأدوار ولكنها لا تفكر حاليا بالتمثيل على القنوات التلفزيونية رغم عروض مغرية جدًا لتمثيل أدوار بطولة من منتجي الأفلام المصرية ولكنها تهتم في هدفها وحلمها في تصفيف الشعر وألوان الشعر وخاصةً بعد الشهرة الواسعة اللتي حققتها على وسائل التواصل الاجتماعي في فن تسريحات الشعر والصبغات.





كما أنها مؤخرًا أطلقت شركتها الايطالية التجارية الخاصة بإسمها عن صبغات الشعر وصرحت عن مفاجأة قادمة لجمهورها في شهر ابريل القادم 2021 ولكن لم تصرح عنها.





وقالت: بفكر في مشروع على صعيد حياتي الشخصية بالعام القادم بس هخليها مفاجأه للمتابعين بتوعي حاليا مهتمة بس بشركتي وشغلي بالشعر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وترقبوا كل جديد.



