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أخبار العالم

أوضاع مؤلمة في أمريكا.. مليون شخص يطلبون إعانات بطالة والسبب كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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محمد علي

تقدم مليون عامل أمريكي إضافي بطلبات للحصول على إعانات بطالة، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الخميس، وفق ماذكرت  شبكة (سي إن إن بيزنس).

وبلغت طلبات إعانات البطالة  لأسبوعين على التوالي ، 14.5 مليون.


وإجمالًا ، تقدم 27 مليون عامل أمريكي بطلب للحصول على شكل من أشكال مساعدة البطالة في إطار برامج حكومية مختلفة خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو مليون مطالبة عما قبل ذلك، إلا أن هذه الطلبات لا تزال تسلط الضوء على أن أزمة الوظائف بأمريكا.

بالإضافة إلى تقرير وزارة العمل ، نشر مكتب التحليل الاقتصادي أيضًا تقديراته الثانية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني .

سجل الناتج المحلي الإجمالي أسوأ انهيار له على الإطلاق بين أبريل ويونيو حيث كان تأثير الإغلاق بسبب الوباء كبيرًا.

وبلغ معدل  الانخفاض وانكماش الاقتصاد سنويًا نسبة 31.7٪ ، مقارنة بالتقدير الأولي 32.9٪/، ويقول المحللون إنه  حتى مع هذا التحسن الضئيل ، فقد كان الربع الثاني الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

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