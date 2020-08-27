محافظ مطروح يتفقد مخبزا فى علم الروم لمتابعة جودة العيش

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أحد المخابز بمنطقة علم الروم بمدينة مرسي مطروح للاطمئنان على مدى توفير الخبز للمواطنين والإلتزام بأوزان الرغيف الجديدة التى وضعتها وزارة التموين زنة 90جم .





كما تابع اجراءات المحافظة لتيسير توصيل الخبز من خلال توجيه مديرية التموين لسيارات توزيع الخبز بالشوارع والمناطق البعيدة عن المخابز لتيسير وصول المواطنين إليها .









كما وجه محافظ مطروح لمدير التموين بالمحافظة بعرض مقترح والتنسيق بشأن توفير الخبز عن طريق البطاقة وبيعه لزائرى المحافظة خاصة مع موسم الصيف وزيادة اقبال زائرى مطروح ،مما يوجب معه زيادة الحصة من الدقيق وتوفير الرغيف للمواطنين وفقا للضوابط المسموح بها بالتسنيق مع وزارة التموين.





وأشاد محافظ مطروح بتجربة توجيه سيارات توزيع الخبر إلى المناطق السكنية المختلفة للتيسير على المواطنين وهو ما لاقى استحسانا من الأهالى ، والتخفيف عنهم للوصول إلى المخابز البعيدة مع الامتداد السكنى.







