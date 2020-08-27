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فن

نبيل الحلفاوي يرد بقوة على ميدو: بطل الدوري هو الأصدق ..ومتابعون: الزمالك عاوز يبيّض وشه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:50 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي على تصريح الكابتن احمد حسام ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" بأن الفائز بمباراة السوبر يعد بطل الكورة في مصر.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏لا يمكن مقارنة تقييم ناتج عن مباراة لها ظروفها. بتقييم ناتج عن 34 مباراة مثلا.يظل الدوري هو الأصدق والأدق من كل المسابقات في تحديد البطل.".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه ومنها: "‏‎يعنى من الاخر الزمالك كان عاوز يبيض وشه قدام جمهوره ومن الاخر بردو احنا مش هنسمح للاعيبتنا يخسرو بطولة من تيم بينافس علي وصافة البطولة الي نفسها اطول" 

وقال اخر:" ‏‎كابتن ميدو انت لاعب كبير انت مصدق بطوله شرفيه من ماتش واحد تبقى بطوله زى الدورى تعب وعرق موسم بحالو ياراجل على كدة بقى نعتبر كل فوز فى ماتش بطوله يبقى الاهلى عنده ٣٠٠٠بطوله".



وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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