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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة لتنمية الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، عددا من مزارعى المحافظة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الوضع الزراعى الحالى بالمحافظة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعى القادم ومناقشة عدد من الإجراءات التنسيقية الخاصة بزيادة إنتاجية المحافظة فى القطاع الزراعى وتنمية الإنتاج النباتى والحيوانى ،جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف سكرتير عام محافظة بورسعيد والمستشار الزراعي للمحافظة، ومدير مديرية الزراعة وممثلى مزراعي سهل الطينة.


وفى بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد  أهمية تنمية وتنوع الإنتاج الزراعى وزيادة الرقعة المنزرعة خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير كافة الدعم للارتقاء بالقطاع الزراعى ببورسعيد على غرار المجالات الأخرى.

واستعرض مع الحضور أعمال لجنة سياسات الزراعة بالمحافظة ومعدلات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالمحافظة، وآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنسيقية للموسم الحالى والموسم الزراعى القادم، مؤكدا توفير كافة الدعم لتنمية الزراعة بشرق وجنوب وغرب بورسعيد، فى إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة.

واستمع المحافظ لعرض موجز من مدير مدير الزراعة حول آخر تطورات العمل فى زراعة كافة  المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر، وحل مشكلات المزارعين ومعدلات الإنتاج، وكذلك حرص على الاستماع إلى الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة والتى ستشهد زيادة معدلات الإنتاج النباتى والحيوانى، وتعرف على عدد من المتطلبات والاقترحات اللازمة لتنمية هذا المجال من المختصين ووجه بتقديم كافة الدعم لمديرية الزراعة والمزارعين وهيئة التنمية الزراعية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لزيادة انتاجية المحافظة فى هذا الشأن.

كما شدد الغضبان على ضرورة الاستغلال الأمثل للأفدنة الزراعية، وتنوع المحاصيل الزراعية بما يغطى احتياجات المحافظة خاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لزراعة أكبر معدلات بأفدنة المحافظة والتى تبلغ مساحتها ١٥٠ ألف فدان من الرقعة المنزرعة وذلك  لتوفير مخزون كافى من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.

وأكد المحافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق أعلى إنتاجية من زراعة المحاصيل ونسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه المزارع فى المقام الأول،  من أجل تذليل العقوبات التى تساهم فى تنمية القطاع الزراعى.
محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة لتنمية الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى
محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة لتنمية الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى
محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة لتنمية الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى
محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة لتنمية الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى
محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة لتنمية الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى
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