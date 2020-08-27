AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ما الفرق بين فقدان الوزن بنظام غذائي والجراحة ؟

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يقول الخبراء إن فقدان الوزن بشكل كبير من خلال اتباع نظام غذائي ينتج عنه نفس التأثيرات الأيضية المفيدة مثل فقدان الوزن الناتج عن الجراحة.

ويقول الباحثون إن فقدان الوزن له نفس الفوائد الصحية ، سواء تم تحقيقه من خلال الجراحة أو اتباع نظام غذائي وفقا لموقع healthline.

وأشاروا إلى أن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن ومرض السكري من النوع 2 وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

ويقول الخبراء إنه من المهم التركيز على تناول الطعام بعناية ، وشرب الماء بدلًا من المشروبات المحلاة بالسكر ، واستهلاك أجزاء أصغر من الطعام.

درس الباحثون الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2 الذين خضعوا لجراحة المجازة المعدية ثم فقدوا 18 بالمائة من وزنهم.

قارنوا هؤلاء المشاركين في الدراسة بآخرين يعانون أيضًا من مرض السكري والسمنة ولكنهم فقدوا نفس النسبة من وزن الجسم من خلال النظام الغذائي وحده.

تضمنت التحسينات الصحية في كلا المجموعتين انخفاض مستويات السكر في الدم على مدار اليوم ، وتحسين عمل الأنسولين في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية ، وتقليل الحاجة إلى الأنسولين وأدوية السكري الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يغفلها 90% من الناس.. أعراض مبكرة لمرض السكري

خرافات حول مرض السكر وأطعمة تحميك من الإصابة وأعراض مبكرة يغفلها 90% من الناس

لمرضى السكرى.. تعرف على أبرز الأعراض والأسباب.. اهم طرق العلاج باستخدام النظم الغذائية

أسرع نظام غذائي لإنقاص الوزن في أقل مدة

دراسة جديدة: مرضى الكوليسترول ملزمون باتباع نظام غذائي قاس

كثرة التبول والجوع.. علامات مبكرة لمرض السكر

ترشيحاتنا

طعن مصري داخل مطعم في إيطاليا

لا إسرائيل ولاحزب الله.. مفاجآت قوية بشأن تفجيرات بيروت تكشفها التحقيقات لأول مرة

الأهلي يقترب من حسم الدوري رسمياََ والزمالك ينافس بيراميدز على المركز الثاني

رمضان عبدالرازق: هكذا كان يصوم النبي محمد يوم عاشوراء.. فيديو

مسافر سكران يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا بعد ساعة من إقلاعها.. تفاصيل

الأوقاف تكشف عن المساجد المسموح فيها إقامة صلاة الجمعة غدًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعى صديقه باكيا.. أول ظهور لـ عمرو راضي بعد وفاة مصطفى حفناوي

طريقة علاج الصدفية.. 7 وصفات طبيعية

10 فوائد سحرية لـ عصير الليمون