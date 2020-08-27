ما الفرق بين فقدان الوزن بنظام غذائي والجراحة ؟

يقول الخبراء إن فقدان الوزن بشكل كبير من خلال اتباع نظام غذائي ينتج عنه نفس التأثيرات الأيضية المفيدة مثل فقدان الوزن الناتج عن الجراحة.
ويقول الباحثون إن فقدان الوزن له نفس الفوائد الصحية ، سواء تم تحقيقه من خلال الجراحة أو اتباع نظام غذائي وفقا لموقع healthline.
وأشاروا إلى أن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن ومرض السكري من النوع 2 وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.
ويقول الخبراء إنه من المهم التركيز على تناول الطعام بعناية ، وشرب الماء بدلًا من المشروبات المحلاة بالسكر ، واستهلاك أجزاء أصغر من الطعام.
درس الباحثون الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2 الذين خضعوا لجراحة المجازة المعدية ثم فقدوا 18 بالمائة من وزنهم.
قارنوا هؤلاء المشاركين في الدراسة بآخرين يعانون أيضًا من مرض السكري والسمنة ولكنهم فقدوا نفس النسبة من وزن الجسم من خلال النظام الغذائي وحده.
تضمنت التحسينات الصحية في كلا المجموعتين انخفاض مستويات السكر في الدم على مدار اليوم ، وتحسين عمل الأنسولين في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية ، وتقليل الحاجة إلى الأنسولين وأدوية السكري الأخرى.
ويقول الباحثون إن فقدان الوزن له نفس الفوائد الصحية ، سواء تم تحقيقه من خلال الجراحة أو اتباع نظام غذائي وفقا لموقع healthline.
وأشاروا إلى أن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن ومرض السكري من النوع 2 وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.
ويقول الخبراء إنه من المهم التركيز على تناول الطعام بعناية ، وشرب الماء بدلًا من المشروبات المحلاة بالسكر ، واستهلاك أجزاء أصغر من الطعام.
درس الباحثون الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2 الذين خضعوا لجراحة المجازة المعدية ثم فقدوا 18 بالمائة من وزنهم.
قارنوا هؤلاء المشاركين في الدراسة بآخرين يعانون أيضًا من مرض السكري والسمنة ولكنهم فقدوا نفس النسبة من وزن الجسم من خلال النظام الغذائي وحده.
تضمنت التحسينات الصحية في كلا المجموعتين انخفاض مستويات السكر في الدم على مدار اليوم ، وتحسين عمل الأنسولين في الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية ، وتقليل الحاجة إلى الأنسولين وأدوية السكري الأخرى.