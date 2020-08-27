شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود بالدوري المصري

انتهت أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق الاتحاد السكندري ومنافسه حرس الحدود في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الاسبوع الـ22 من بطولة الدورى المصري .









انحسر اللعب في منتصف الملعب طوال احداث الشوط الاول الا بعض الهجمات من الفريقين علي استحياء شديد وأغلبها تسديدات من خارج منطقة الـ18 بسبب التكتلات الدفاعية الكثيفة .









قام فريق الاتحاد بتسديد ثلاث كرات منها واحده فقط علي مرمي المنافس وتصدي لها الحارس بسهولة مقابل 7 تسديدات من فريق حرس الحدود خمسة منها علي المرمي الا انها كانت سهلة علي الحارس ولم تشكل خطورة .









استحوذ فريق الاتحاد السكندري بنسبة 58% مقابل 42 % للحرس.









جدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 23 نقطة .