AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود بالدوري المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:05 م
الاتحاد وحرس الحدود
الاتحاد وحرس الحدود
Advertisements
عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق الاتحاد السكندري ومنافسه حرس الحدود في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الاسبوع الـ22 من بطولة الدورى المصري .


انحسر اللعب في منتصف الملعب طوال احداث الشوط الاول الا بعض الهجمات من الفريقين علي استحياء شديد وأغلبها تسديدات من خارج منطقة الـ18 بسبب التكتلات الدفاعية الكثيفة . 


قام فريق الاتحاد بتسديد ثلاث كرات منها واحده فقط علي مرمي المنافس وتصدي لها الحارس بسهولة مقابل 7 تسديدات من فريق حرس الحدود خمسة منها علي المرمي الا انها كانت سهلة علي الحارس ولم تشكل خطورة . 


استحوذ فريق الاتحاد السكندري بنسبة 58% مقابل 42 % للحرس. 


جدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 23 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوط أول.. نيوكاسل يتقدم بهدف على واتفورد في الدوري الإنجليزي

تعادل الإسماعيلي وحرس الحدود 1 - 1 في الشوط الأول ..فيديو

ترشيحاتنا

انتظر خروجه من المسجد.. بائع يذبح عجوزا بالبدرشين

صورة نادرة لـ سعاد حسني ونور الشريف وشادية في العرض الأول لفيلم الكرنك

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

علاقة شاذة تنتهي بحبل المشنقة| رفض ممارسة الشذوذ مع صديقة فقتله وجنايات الزقازيق تحيل أوراقه الى المفتي

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة الأسبوع القادم.. والعظمى تصل لـ 44 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا