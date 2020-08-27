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فن

عمرو يوسف: فخور بتقديم مسلسل الملك بتوقيع نجيب محفوظ

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:56 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
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محمد نبيـل
أعرب النجم عمرو يوسف عن سعادته بتوقيع مسلسل "الملك" مع المنتج تامر مرسي.

وأشار في تصريحات إلى "صدى البلد": أنه فخور بتقديم عمل تلفزيوني بتوقيع الاديب العالمي نجيب محفوظ. 

وأعلنت شركة سينرجى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسى، عن تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة مسلسل "الملك".

وسيقدم عمرو يوسف خلال العمل شخصية أحمس طارد الهكسوس، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، وهو بمثابة أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.
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