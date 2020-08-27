مجدى عبدالغنى بعد واقعة لاعب المصري: فضوها سيرة وإدو الدوري للأهلي





وقال مجدى عبدالغنى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : "خايف حد يموت من اللعيبة .. لا اعرف سبب ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا على فترة علاج مناسبة بسبب الحاجة لجهودهم" .





وأضاف رئيس جمعية اللاعبين المحترفين موجها سؤاله للجنة الخماسية قائلا : " ماذا تنتظرون .. فضوها سيرة وامنحوا الدوري للأهلي .. هناك موجة كورونا أخرى قادمة واخشى على لاعبينا .. الشعب المصرى يتعامل وكأنه انتصر لكورونا ويجب توخى الحذر ".





وقال صاحب هدف مصر الوحيد فى مونديال ايطاليا 90 انه لا يهاجم اللجنة الخماسية فجميع الاعضاء زملاؤه ومحترمين ولكن بعد اصابة لاعب المصري البورسعيدى ومن قبله انذار مؤمن زكريا والجلطة التى اصابت أحمد سراج مدرب الناشئين بالنادي الأهلى عقب الاستغناء عنه علينا توخي الحذر .













أعرب مجدى عبدالغنى نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق عن قلقه الشديد على لاعبى الدوري عقب واقعة إغماء أحمد عادل ميسى لاعب المصري البورسعيدي فى لقاء فريقه ونادي مصر الذى انتهى بالتعادل السلبى .